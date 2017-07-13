Halliburton: В будущем ожидается резкий скачок цен на нефть

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В будущем ожидается резкий скачок цен на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступил старший вице-президент компании по развитию глобального бизнеса Halliburton Марк Ричард на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Снижение цен на нефть, обусловленное перенасыщенностью мирового рынка, вынудило индустрию сократить инвестиции примерно на 2 трлн долларов.

По мнению М.Ричарда, эти сокращения очень серьезно отразятся на рынке через несколько лет, когда предложение будет отставать от спроса. "Рано или поздно рынок наверстает упущенное. Мы увидим скачок цен на нефть. Возможно, это произойдет в 2020-2021 годах. Это определенно будет", - уверен аналитик.