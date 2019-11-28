 Наверх

Грузия сократила экспорт электроэнергии из Азербайджана

Грузия сократила экспорт электроэнергии из Азербайджана

В январе-октябре этого года стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 41,057 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Стоимость объема импортируемой соседней страной из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении возросла на 20,4 тыс. долларов.

Отметим, что в январе-октябре 2018 года Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию на сумму 41,077 млн долларов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!