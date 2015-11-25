Государственная нефтяная компания Пакистана заинтересована в сотрудничестве с SOCAR

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с исполнительным директором Государственной нефтяной компании Пакистана Шейха Имрана-уль-Хагга.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, Р.Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан являются дружественными странами, чьи взаимоотношения строятся на принципах сотрудничества, и подобные визиты вносят важный вклад в развитие двусторонних связей.

Шейх Имран-уль-Хагг выразил благодарность за искренний прием, отметив, что связи Пакистана и Азербайджана развиваются по нарастающей.

Президент SOCAR проинформировал гостей об истории нефтегазовой промышленности Азербайджана, последних достижениях в рамках стратегии, заложенной Гейдаром Алиевым и продолженной президентом Ильхамом Алиевым, глобальных и региональных проектах компании. Р.Абдуллаев, отметив, что SOCAR уверенно вошел в международный энергетический рынок, рассказал об инвестиционных программах компании в зарубежных странах. Шейх Имран-уль-Хагг также проинформировал коллег об основных направлениях деятельности Государственной нефтяной компании Пакистана, отметив заинтересованность в сотрудничестве с SOCAR и использование имеющихся возможностей для разработки совместных проектов.

В ходе встречи отмечены широкие перспективы сотрудничества в области трейдинга нефти и нефтепродуктов, обсуждены вызывающие взаимный интерес вопросы.