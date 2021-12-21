О нас
Report Georgia
Аудио новости

Goldman Sachs продал свою долю в контейнерном терминале SOCAR в Турции

Goldman Sachs продал свою долю в контейнерном терминале SOCAR в Турции Американский инвестиционный банк Goldman Sachs International и дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey Enerji A.S. (STEAS), завершили сделку по обратному выкупу последней 30% доли в контейнерном терминале Petlim Limancılık T
Энергетика
21 декабря 2021 г. 14:08
Goldman Sachs продал свою долю в контейнерном терминале SOCAR в Турции

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs International и дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey Enerji A.S. (STEAS), завершили сделку по обратному выкупу последней 30% доли в контейнерном терминале Petlim Limancılık Ticaret A.S. (переименован в SOCAR Terminal), расположенном в Эгейском регионе Турции.

Как передает Report со ссылкой на Турецкую платформу публичного раскрытия информации (КАР), Goldman Sachs в 2014 году подписал семилетнее соглашение о пут-опционе со STEAS на приобретение этого пакета акций за 250 млн долларов США.

"Goldman Sachs владеет 30%-ной долей терминала Petlim и согласовал со STEAS продажу своей доли за 300 млн долларов США. Остальные 70% терминала принадлежат нефтехимическому комплексу Petkim. На наш взгляд, вполне вероятно, что STEAS выкупит акции Petlim без поддержки Petkim до истечения срока оферты в декабре 2021 года", - сообщало ранее Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

Напомним, что до августа 2021 года Goldman Sachs также владел 13%-ным пакетом акций STEAS. Его выкупила дочерняя компания SOCAR Sermaye Investments Limited за 1,3 млрд долларов США.

Отметим, что SOCAR Turkiye Enerji в 2018 году приобрела у голландской компании APM Terminals единственного турецкого актива - APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.S. APM Terminals в феврале 2013 года заключила соглашение с Petkim о создании нового контейнерного терминала в Измире мощностью 1,5 млн TEU в год. Соглашением APM Terminals также получила в использование и управление терминал сроком на 28 лет. Общая стоимость проекта составила 450 млн долларов США. Для реализации этого проекта APM Terminals учредила компанию «APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.S.».

Терминал Petlim 6 декабря 2016 года начал коммерческую деятельность в рамках I фазы и принял первое судно. Мощность порта на первом этапе составила 800 тыс. контейнеров в год, после ввода в строй второго этапа этот показатель достиг 1,5 млн контейнеров.

В перспективе мощность порта может быть расширена до 4 млн контейнеров в год.

Напомним, что SOCAR Turkey Enerji начал свою деятельность в Турции в 2008 году с приобретения контрольного пакета акций (51%) в нефтехимическом комплексе Petkim.

В составе SOCAR Turkey, реализующей гигантские проекты на сумму 19,5 млрд долларов США, действуют такие ведущие в своей области компании, как Petkim, TANAP, STAR Rafinerisi, SOCAR Terminal, Petkim RES, Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Energy Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Saxlama.

SOCAR Turkey, основными направлениями инвестиций которой являются производство и торговля нефтехимической продукцией, переработка, покупка и продажа природного газа, стала первой компанией, получившей статус "Особая индустриальная зона" в Алиаге (Измир), где сосредоточена большая часть инвестиций компании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Goldman Sachs sells its stake in SOCAR container terminal in Turkey
Версия на азербайджанском языке “Goldman Sachs İnternational” SOCAR-ın Türkiyədəki konteyner limanındakı payını satıb

Самое важное

В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
В связи с возвращением в Карабах создается новая электронная система управления
21 декабря 2021 г. 14:44
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
Министр образования: Образовательная деятельность станет единой и централизованной
21 декабря 2021 г. 10:58
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно
20 декабря 2021 г. 22:12
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
20 декабря 2021 г. 14:42
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
20 декабря 2021 г. 14:15
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
20 декабря 2021 г. 13:04
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
20 декабря 2021 г. 13:01
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
20 декабря 2021 г. 12:06
Сегодня Генпрокуратура озвучит причину крушения военного вертолета ГПС
Сегодня Генпрокуратура озвучит причину крушения военного вертолета ГПС
20 декабря 2021 г. 10:04
В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, 17 человек скончались
В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, 17 человек скончались
19 декабря 2021 г. 18:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi