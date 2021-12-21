Goldman Sachs продал свою долю в контейнерном терминале SOCAR в Турции

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs International и дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey Enerji A.S. (STEAS), завершили сделку по обратному выкупу последней 30% доли в контейнерном терминале Petlim Limancılık T

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs International и дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey Enerji A.S. (STEAS), завершили сделку по обратному выкупу последней 30% доли в контейнерном терминале Petlim Limancılık Ticaret A.S. (переименован в SOCAR Terminal), расположенном в Эгейском регионе Турции.

Как передает Report со ссылкой на Турецкую платформу публичного раскрытия информации (КАР), Goldman Sachs в 2014 году подписал семилетнее соглашение о пут-опционе со STEAS на приобретение этого пакета акций за 250 млн долларов США.

"Goldman Sachs владеет 30%-ной долей терминала Petlim и согласовал со STEAS продажу своей доли за 300 млн долларов США. Остальные 70% терминала принадлежат нефтехимическому комплексу Petkim. На наш взгляд, вполне вероятно, что STEAS выкупит акции Petlim без поддержки Petkim до истечения срока оферты в декабре 2021 года", - сообщало ранее Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

Напомним, что до августа 2021 года Goldman Sachs также владел 13%-ным пакетом акций STEAS. Его выкупила дочерняя компания SOCAR Sermaye Investments Limited за 1,3 млрд долларов США.

Отметим, что SOCAR Turkiye Enerji в 2018 году приобрела у голландской компании APM Terminals единственного турецкого актива - APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.S. APM Terminals в феврале 2013 года заключила соглашение с Petkim о создании нового контейнерного терминала в Измире мощностью 1,5 млн TEU в год. Соглашением APM Terminals также получила в использование и управление терминал сроком на 28 лет. Общая стоимость проекта составила 450 млн долларов США. Для реализации этого проекта APM Terminals учредила компанию «APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.S.».

Терминал Petlim 6 декабря 2016 года начал коммерческую деятельность в рамках I фазы и принял первое судно. Мощность порта на первом этапе составила 800 тыс. контейнеров в год, после ввода в строй второго этапа этот показатель достиг 1,5 млн контейнеров.

В перспективе мощность порта может быть расширена до 4 млн контейнеров в год.

Напомним, что SOCAR Turkey Enerji начал свою деятельность в Турции в 2008 году с приобретения контрольного пакета акций (51%) в нефтехимическом комплексе Petkim.

В составе SOCAR Turkey, реализующей гигантские проекты на сумму 19,5 млрд долларов США, действуют такие ведущие в своей области компании, как Petkim, TANAP, STAR Rafinerisi, SOCAR Terminal, Petkim RES, Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Energy Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Saxlama.

SOCAR Turkey, основными направлениями инвестиций которой являются производство и торговля нефтехимической продукцией, переработка, покупка и продажа природного газа, стала первой компанией, получившей статус "Особая индустриальная зона" в Алиаге (Измир), где сосредоточена большая часть инвестиций компании.