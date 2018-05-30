Глава TPAO: Турция остается основным торговым партнером Азербайджана

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Турция остается основным торговым партнером Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор и председатель Совета директоров Türk Petrolları Anonim Ortaklığı (TPAO) Мелик Хан Билгин на 25-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

Он напомнил, что за последние 20 лет Азербайджан вложил в экономику Турции 14 млрд долларов, а Турция – 12 млрд долларов в азербайджанскую экономику.

"Турция была активным участником реализуемых Азербайджаном в регионе проектов. Одним из них является проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, части современного Шелкового пути. Другие значимые проекты - нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также TANAP, который будет запущен в ближайшем будущем. TPAO имеет тесные связи с азербайджанскими нефтяными компаниями. Азербайджан также стратегически значим для TPAО", - сказал он.

Билгин добавил, что TPAO также сотрудничает с Caspian Drilling Company (CDC), "дочкой" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR): "Мы уверены, что это сотрудничество откроет уникальные возможности для TPAO, SOCAR и CDC".

Касаясь строительства нефтеперерабатывающего завода STAR, глава TPAO заявил, что этот проект является примером взаимного доверия и высоко оценен общественностью Турции.