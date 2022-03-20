"Газпром" продолжает экспорт газа в Европу через Украину в штатном режиме

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно.

Российская газовая монополия "Газпром" продолжает в штатном режиме поставки газа в Европу транзитом через Украину.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 106,6 миллиона кубометров на 20 марта", — говорится в сообщении.

Этот объем почти соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров.