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"Газпром" продолжает экспорт газа в Европу через Украину в штатном режиме

"Газпром" продолжает экспорт газа в Европу через Украину в штатном режиме "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно.
Энергетика
20 марта 2022 г. 11:20
Газпром продолжает экспорт газа в Европу через Украину в штатном режиме

Российская газовая монополия "Газпром" продолжает в штатном режиме поставки газа в Европу транзитом через Украину.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 106,6 миллиона кубометров на 20 марта", — говорится в сообщении.

Этот объем почти соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров.

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Версия на английском языке Gazprom continues gas export to Europe through Ukraine as usual
Версия на азербайджанском языке “Qazprom” Ukrayna vasitəsilə qaz nəqlini ştat rejimində həyata keçirir

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