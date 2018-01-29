Газопровод, который соединит Румынию с Молдовой, будет сдан в эксплуатацию в этом году

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Газопровод "Унгень – Кишинев", который соединит Румынию с Молдовой, будет сдан в эксплуатацию к концу этого года.

Как сообщает Восточно-Европейское бюро Report, об этом сообщил заместитель премьер-министра Молдовы по Евроинтеграции Юрие Лянкэ.

По его словам, Румыния взяла на себя ответственность по строительству газопровода "Унгень - Кишинев" до конца этого года.

"Мы сделаем все, что в наших руках для продления, сданного в эксплуатацию в 2014-м году, трубопровода "Иаши - Унгень"",- добавил он.

В интервью одному из молдавских телеканалов посол Румынии в Молдове Даниель Ионита сказал, что в случае приобретения румынским «Трансгазом» акций "Вестмолдтрансгаз", созданной для строительства газопровода "Унгень – Кишинев", данный проект будет реализован в ближайшем будущем.

"Помимо обеспечения энергетической безопасности Молдовы, этот газопровод соединит газо-транспортные инфраструктуры двух стран. Это, в свою очередь, даст Молдове преимущество в будущих переговорах с "Газпромом"",- отметил посол.

Стоимость газопровода "Унгень-Кишинев" длиной в 120 км. расценивается в 100 млн. евро. В 2015-2016-х годах посредством газопровода "Иаши- Унгень" из Румынии в Молдову было транспортирован 1 млн. кубических метров газа. После строительства газопровода, доходящего до Кишинева, его пропускная способность увеличиться до 1,5-2 млрд. кубических метров в год. Данный проект будут финансировать Европейский Банк Реконструкции и Развития, Еврокомиссия и ЕвроИнвестБанк. Решение о выделении Молдове по 41 и 10 млн. евро уже приняли ЕБРР и Еврокомиссия соответственно.