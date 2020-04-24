​Французский эксперт: Нефть пойдет вверх после окончания пандемии

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После окончания кризиса в нефтяной отрасли экономики произойдут серьезные изменения.

Об этом европейскому бюро Report заявил президент Института перспектив и безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи, комментируя причины низких цен на нефть.

Он указал на две причины падения стоимости нефти: "Цены на нефть переживают крупнейший обвал за всю историю. Это, с одной стороны, вызвано последствиями пандемии COVID-19. Наполненные нефтью танкеры сегодня находятся в ожидании, поскольку почти половина планеты в режиме карантина. С другой стороны, мы не можем утверждать, что цены на нефть не снизились бы, не будь кризиса из-за коронавируса. Падение нефтяных цен было ожидаемо, а сегодняшний кризис просто ускорил процесс. Так, с 2018 года США наращивали добычу и превратились в ведущего производителя, выйдя на планку в 12 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия, которая производит 10-12 млн баррелей нефти ежесуточно, столкнулась с новым конкурентом на рынке. Вопрос стал совместной проблемой России и Саудовской Аравии. Таким образом, падение цен на нефть вызвано не только пандемией COVID-19, но и избытком производимой нефти".

Дюпюи коснулся и роли Азербайджана в качестве посредника для нефтяных компаний: "Этот вопрос имеет прямое отношение к Азербайджану как к стране-производителю нефти. Азербайджан имеет преимущество в трех направлениях. В первую очередь, это страна, экспортирующая как нефть, так и газ. Во-вторых, Азербайджан не только производит нефть и газ, но и является транзитной страной. В-третьих, у Азербайджана имеется возможность оказать поддержку нефтяным компаниям западных стран. Так, Азербайджан географически близко расположен к России и странам Средней Азии, производящим нефть и газ. По этой причине он может легко вступать в диалог с англо-саксонскими и в то же время российскими компаниями. Азербайджан, помимо посреднической, может играть регулирующую роль в этом вопросе. Не следует забывать и о том, что Азербайджан, будучи исторически страной-производителем нефти, смог "де-факто" укрепить свои права в этой области".

По словам эксперта, после окончания кризиса в нефтяной промышленности произойдут серьезные изменения: "Ожидается, что нефть пойдет в рост после завершения коронакризиса. Высокий уровень потребления, ожидаемый после периода застоя во время кризиса, приведет к росту цен на нефть. Активизация работы транспорта также увеличит спрос на нефть. Тем не менее, уровень нефтяных цен уже не будет прежним. После кризиса уже невозможно будет сохранить прежнюю систему нефтяной отрасли экономики. Ожидается ряд изменений, одним из которых может стать прекращение деятельности ведущих нефтяных компаний в ряде стран Африки, где производство нефти обходится дорого".

Эксперт подчеркнул, что ископаемое топливо останется основным видом энергоресурсов в ближайшем будущем: "После кризиса вряд ли произойдет переход от ископаемого топлива к возобновляемой энергетике. Многие государства, в том числе производящие нефть, уделяют особое внимание развитию альтернативных видов энергии. Тем не менее, ископаемое топливо и впредь останется основным источником энергии. Некоторые источники предполагают, что в 2023 году цены на нефть вырастут до 46 долларов США за баррель. Не исключено, что в ближайшие годы, возможно, десятилетия вопрос нефти вновь станет актуальным".