​Financial Times: "Газпрому" придется сменить стратегию

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Российской госкомпании "Газпром" в ближайшие несколько лет придется менять стратегию. Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru, финансовые показатели "Газпрома" с каждым годом ухудшаются, что во многом вызвано падением цен на природный газ, пишет Financial Times. Так, в сравнении с пиком 2008 года рыночная капитализация компании в долларовом эквиваленте снизилась на 86%.

В ближайшем будущем ситуация вряд ли сильно улучшится: стоимость природного газа может оставаться на низком уровне длительный период времени. Кроме того, спрос на энергоносители в Китае падает, что лишает надежд на стабилизацию ситуации за счет китайского рынка, считают аналитики FT.

В результате этого впервые за десятилетие эксперты предсказывают, что "Газпром" в текущем году обнародует данные об отрицательном свободном потоке денежных средств, поскольку его операционная прибыль не покроет расходы. По их прогнозам, чистая задолженность компании, составлявшая на конец прошлого года 29 млрд. долларов, в ближайшие 3-4 года удвоится.

Аналитики уверены, что в этой ситуации руководство компании будет вынуждено поменять стратегию. "Газпрому" придется выбирать: либо сокращать объем собственных инвестиций, в том числе в такие проекты, как газопроводы в Китай и Европу, либо привлекать в больших объемах заемные средства.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody`s заявило о готовности понизить рейтинг "Газпрома".