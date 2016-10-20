Этибар Пирвердиев: Проблем с подачей электроэнергии населению не будет

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Приватизация – глобальный вопрос, и если возникнет необходимость приватизации предприятий, находящихся в подчинении "Азержэнержи", такие шаги будут предприняты. Пока еще рано говорить об этом". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев.

По его словам, проблем в снабжении населения электроэнергией в осенне-зимнем сезоне не ожидается: "Похолодание и дожди оказали определенное влияние на работу ряда станций. Однако работы продолжаются в нормальном режиме".