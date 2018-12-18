Эксперт: В случае распада ОПЕК+ цены на нефть могли достигнуть 300 долларов

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В случае выхода России из соглашения ОПЕК+ волатильность цен на нефть может превысить все испытанные в прошлом максимумы и минимумы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент аналитического центра нефти имени короля Абдаллы (KAPSARC) Адам Семински.

"Что показывает наше исследование, так это то, что когда в 2011-2012 годах в Ливии были перебои с поставками, цены на нефть без вмешательства ОПЕК могли уйти хорошо за 200 долларов за баррель. Это могло произойти в 2012 году и это могло произойти сейчас, в 2018 году. И если бы не решения России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, то в 2018 году цена нефти могла вполне двинуться к 300 долларам за баррель", - сказал он.

По его словам, в случае распада ОПЕК мир лишится подушки безопасности, которая стабилизирует рынок в периоды перебоев с предложением и других потрясений.

"ОПЕК - важнейший институт, который играет роль замыкающего поставщика. Около 70% свободных мощностей в ОПЕК приходится на Саудовскую Аравию. Цены нефти станут намного более волатильными в этом случае. И те ценовые пики, которые мы видели до сих пор, станут выше, а нижние - еще ниже", - сказал Семински.