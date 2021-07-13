О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Экономические аспекты повлияют на позицию Брюсселя в отношении Баку

Эксперт: Экономические аспекты повлияют на позицию Брюсселя в отношении Баку Интерес ЕС к поставкам азербайджанского газа, а также к участию европейских компаний в проектах, которые по инициативе Баку будут реализовываться в Карабахе, может стать дополнительным экономическим стимулом для взаимодействия между Азербайджаном и Евросо
Энергетика
13 июля 2021 г. 12:05
Эксперт: Экономические аспекты повлияют на позицию Брюсселя в отношении Баку

Интерес ЕС к поставкам азербайджанского газа, а также к участию европейских компаний в проектах, которые по инициативе Баку будут реализовываться в Карабахе, может стать дополнительным экономическим стимулом для взаимодействия между Азербайджаном и Евросоюзом.

Об этом Report сообщил ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических отношений Михаил Нейжмаков.

"Подобные направления для сотрудничества, как известно, затрагивалась и в ходе недавних переговоров еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели с главой Минэкономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Опыт (в том числе, история ЕС) показывает, что политические решения далеко не всегда следуют за интересами бизнеса. Тем не менее, свое влияние на позицию Брюсселя в отношении Баку эти экономические аспекты, конечно, окажут", - сказал эксперт.

По его словам, в Брюсселе уже давали понять, что держат руку на пульсе по наиболее резонансным вопросам, касающимся политики в регионе Южного Кавказа: "Стоит отметить, что о внимании к развитию программы "Восточное партнерство" в Евросоюзе заявляли, в том числе, в первые месяцы пандемии, связанные с серьезными вызовами для ЕС. Вспомним, например, предложение, касающееся долгосрочных целей данной инициативы, представленное Еврокомиссией и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в марте 2020 года или повестку онлайн-саммита "Восточного партнерства" в июне того же года".

Важную роль Азербайджана в энергоснабжении Европы отметил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в рамках своего визита в страны Южного Кавказа.

"Азербайджан является крепким партнером и уже начал оказывать свою помощь с точки зрения диверсификации энергоресурсов", - отметил Вархели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Expert: Economic aspects to influence Brussels' position on Baku
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “İqtisadi aspektlər Brüsselin Bakıya qarşı mövqeyinə təsir edəcək”

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
7 июля 2021 г. 19:45
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi