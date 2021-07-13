Эксперт: Экономические аспекты повлияют на позицию Брюсселя в отношении Баку

Интерес ЕС к поставкам азербайджанского газа, а также к участию европейских компаний в проектах, которые по инициативе Баку будут реализовываться в Карабахе, может стать дополнительным экономическим стимулом для взаимодействия между Азербайджаном и Евросо

Интерес ЕС к поставкам азербайджанского газа, а также к участию европейских компаний в проектах, которые по инициативе Баку будут реализовываться в Карабахе, может стать дополнительным экономическим стимулом для взаимодействия между Азербайджаном и Евросоюзом.

Об этом Report сообщил ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических отношений Михаил Нейжмаков.

"Подобные направления для сотрудничества, как известно, затрагивалась и в ходе недавних переговоров еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели с главой Минэкономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Опыт (в том числе, история ЕС) показывает, что политические решения далеко не всегда следуют за интересами бизнеса. Тем не менее, свое влияние на позицию Брюсселя в отношении Баку эти экономические аспекты, конечно, окажут", - сказал эксперт.

По его словам, в Брюсселе уже давали понять, что держат руку на пульсе по наиболее резонансным вопросам, касающимся политики в регионе Южного Кавказа: "Стоит отметить, что о внимании к развитию программы "Восточное партнерство" в Евросоюзе заявляли, в том числе, в первые месяцы пандемии, связанные с серьезными вызовами для ЕС. Вспомним, например, предложение, касающееся долгосрочных целей данной инициативы, представленное Еврокомиссией и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в марте 2020 года или повестку онлайн-саммита "Восточного партнерства" в июне того же года".

Важную роль Азербайджана в энергоснабжении Европы отметил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в рамках своего визита в страны Южного Кавказа.

"Азербайджан является крепким партнером и уже начал оказывать свою помощь с точки зрения диверсификации энергоресурсов", - отметил Вархели.