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Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в энергоснабжении ЕС

Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в энергоснабжении ЕС "В ходе нашего визита был обсужден такой стратегический вопрос, как партнерство с Азербайджаном в энергетической сфере. Азербайджан играет важную роль с точки зрения энергоснабжения и диверсификации поставок энергии в Европейский Союз".
Энергетика
8 июля 2021 г. 18:21
Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в энергоснабжении ЕС
Оливер Вархели

"В ходе нашего визита был обсужден такой стратегический вопрос, как партнерство с Азербайджаном в энергетической сфере. Азербайджан играет важную роль с точки зрения энергоснабжения и диверсификации поставок энергии в Европейский Союз".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил комиссар ЕС по соседству и расширению Оливер Вархели.

По его словам, диверсификация поставок энергоресурсов имеет большое значение для Европы.

"Азербайджан является сильным партнером и уже начал оказывать свою помощь с точки зрения диверсификации”, - отметил Вархели.

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Версия на азербайджанском языке Aİ komissarı: "Azərbaycan Aİ-nin enerji təchizatında önəmli rol oynayır"

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