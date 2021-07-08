Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в энергоснабжении ЕС

"В ходе нашего визита был обсужден такой стратегический вопрос, как партнерство с Азербайджаном в энергетической сфере. Азербайджан играет важную роль с точки зрения энергоснабжения и диверсификации поставок энергии в Европейский Союз".

"В ходе нашего визита был обсужден такой стратегический вопрос, как партнерство с Азербайджаном в энергетической сфере. Азербайджан играет важную роль с точки зрения энергоснабжения и диверсификации поставок энергии в Европейский Союз".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил комиссар ЕС по соседству и расширению Оливер Вархели.

По его словам, диверсификация поставок энергоресурсов имеет большое значение для Европы.

"Азербайджан является сильным партнером и уже начал оказывать свою помощь с точки зрения диверсификации”, - отметил Вархели.