​EIA прогнозирует удешевление Brent

В этом году средняя цена нефти марки Brent будет на 10 долларов США ниже предыдущего прогноза.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Отмечается, что средняя цена одного барреля Brent на 2020 год прогнозируется на уровне 33 долларов США.

Во втором квартале нефть предположительно будет стоить в среднем 23 доллара США, во втором полугодии она может подорожать до 30 долларов/баррель.

В 2021 EIA прогнозирует среднюю стоимость Brent на уровне 46 долларов США.

Отметим, что в 2019 году средняя цена одного барреля нефти марки Brent составила 64 доллара США.