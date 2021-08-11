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EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется в объеме 720 тыс. баррелей.
Энергетика
11 августа 2021 г. 11:10
EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется в объеме 720 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – August 2021 Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

По информации, прогноз по добыче нефти на этот год совпадает с предыдущим.

Агентство считает, что в третьем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 700 тыс. баррелей. Это совпадает с июльским прогнозом. В сравнении с показателями третьего квартала 2020 года это на 40 тыс. баррелей или на 6,06% больше.

В последнем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в стране Азербайджане составит 760 тыс. баррелей. Это на 20 тыс. баррелей или на 2,7% больше июльского прогноза. Данный показатель на 70 тыс. баррелей или на 10,1% превышает показатели ежесуточной добычи нефти в четвертом квартале прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu açıqlayıb

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