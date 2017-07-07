Долг “Азерэнержи” SOCAR снизился

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Просроченная торговая дебиторская задолженность Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) на начало года составила 1,632 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2016 год, прошедший аудит компании Ernst&Young (EY).

Из этой суммы 254 млн манатов относится к просроченному дебиторскому долгу “Азерэнержи”. В 2015 году дебиторскому долг “Азерэнержи” составил 312 млн манатов.

“Руководство отмечает, что сумма дебиторской задолженности не обесценилась и будет осуществлен в предусмотренные сроки. SOCAR хранит гарантийные письма и аккредитивы”, - говорится в документе.

Дебиторские задолженности в размере 950 млн манатов просрочены на период 1-30 дней, 192 млн манатов - 1-3 месяца, 490 млн манатов - более 3 месяцев.

Отметим, что SOCAR продает ОАО “Азерэнержи” природный газ и остаточную нефть.