Добыча сланцевой нефти в США в октябре вырастет до 7,6 млн баррелей в сутки

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Добыча сланцевой нефти в США в октябре 2018 года увеличится по отношению к сентябрю на 79 тыс. баррелей - до 7,59 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации минэнерго США.

Заметный рост добычи прогнозируется в трех из семи нефтеносных провинций, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в документе. Самое значительное наращивание ожидается на проектах в бассейне Permian, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно увеличиться в октябре на 31 тыс. баррелей - до 3,46 млн, а также в Eagle Ford - на 16 тыс. баррелей, до 1,45 млн баррелей. Добыча сланцевой нефти будет расти также в провинциях Bakken, Niobrara, Appalachia и Anadarko.

И только в провинции Haynesville с самым низким уровнем добычи сланцевой нефти, как ожидает Минэнерго, показатель останется на прежнем уровне - 43 тыс. баррелей в сутки.