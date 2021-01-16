Добыча нефти в Норвегии к 2024 г. вырастет до максимального уровня за 16 лет

Инвестиции в уже действующие месторождения, как ожидается, сократятся на 8%, в новые — уменьшатся на 3%

К концу 2024 году добыча углеводородов в Норвегии увеличится на 19%. Это произойдет благодаря разработке новых месторождений, в том числе Johan Sverdrup, являющегося третьим по величине на норвежском шельфе.

Как передает Report, об этом сообщает oilcapital со ссылкой на прогноз Норвежского нефтяного директората (NPD).

В 2020 году добыча углеводородов в стране составила 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки — на 15% больше, чем годом ранее, говорится в годовом обзоре NPD. Производство нефти увеличилось на 20% — до 1,69 млн баррелей в сутки, несмотря на забастовки на ряде месторождений, а также ограничение добычи в рамках договоренностей ОПЕК+.

Объем инвестиций в нефтяную отрасль Норвегии в 2020 году увеличился на 3%, до 155 млрд норвежских крон (18 млрд долларов США), отмечают в NPD.

Согласно прогнозу NPD, добыча нефти в стране на 2021 год увеличится на 3,6%, до 1,76 млн баррелей в сутки. Ранее ожидалось увеличение добычи до 1,87 млн баррелей в сутки. Инвестиции в уже действующие месторождения, как ожидается, сократятся на 8%, до 109 млрд крон, в новые — уменьшатся на 3%, до 35 млрд крон.

К 2024 году добыча углеводородов в Норвегии достигнет 2,38 млн баррелей в нефтяном эквиваленте (бнэ) в сутки, добыча нефти — до максимальных за 16 лет 2,07 млн б/с, прогнозируют в NPD. Производство газа, как ожидается, вырастет на 5% за период с 2020 по 2024 гг. и составит 1,98 млн бнэ в сутки.

Напомним, что американская нефтегазовая компания ConocoPhillips обнаружила новые залежи черного золота в Норвежском море к северу от месторождения Хайдрун. По оценкам NPD, это открытие содержит от 76 до 201 млн баррелей извлекаемого нефтяного эквивалента и может быть освоено с использованием существующей в данном районе инфраструктуры.