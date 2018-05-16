Добыча нефти в Азербайджане увеличилась на 1,4%

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле текущего года в Азербайджане добыто 12 817,1 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем добычи товарной сырой нефти составил 12 799,9 тыс тонн.

За отчетный период добыча нефти в годовом исчислении увеличилась на 1,4%.

На 1 мая этого года имелось 250,7 тыс. тонн запаса готовой продукции.

За 4 месяца в стране добыто 9 280,7 млн кубометров природного газа. Объем добычи газа сократился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 5 602,7 млн кубометров добытого в Азербайджане за январь-апрель газа пришлось на товарный газ, что на 10,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.