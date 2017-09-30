 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Добыча нефти ОПЕК увеличилась в сентябре за счет наращивания объемов в Ираке и Ливии

    Сделка ОПЕК+ соблюдена на 97%

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 50 тыс. баррелей в сутки. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, произошло это за счет наращивания объемов в Ираке и Ливии.

    В агентстве также отметили, что уровень соблюдения сделки о сокращении добычи странами-членами ОПЕК в сентябре снизился до 86 процентов с 89 процентов в августе, показало исследование. Увеличение поставок из Ирака показывает, что политическая напряженность, возникшая в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана, не повлияла на экспорт.

    Reuters сообщает, что производство в Ливии в сентябре выросло на 50 тыс., добыча в Нигерии снизилась на 30 тыс. баррелей в сутки. Добыча нефти в Ираке выросла на 40.000 баррелей в сутки, также добыча выросла на 20 тыс. баррелей в сутки в Иране и Саудовской Аравии. Ангола и Венесуэла сократили поставки нефти в сентябре по сравнению с августом.

    Исследование агентства показало, что добыча нефти странами-членами ОПЕК+ в сентябре составила 32,72 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 970 тыс. баррелей в сутки превышает потолок. Другими словами, сделка была соблюдена на 97%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi