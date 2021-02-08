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Дания построит в Северном море искусственный "энергетический остров"

Дания построит в Северном море искусственный "энергетический остров" Остров будет обеспечивать электричеством и соседние страны
Энергетика
8 февраля 2021 г. 11:47
Дания построит в Северном море искусственный энергетический остров

Власти Дании одобрил план строительства в Северном море искусственного острова с ветровыми генераторами, который будет обеспечивать электроэнергией миллионы домохозяйств.

Как передает Report, об этом сообщает The Local.

На площади 120 тыс. кв. м (примерно равна 18 футбольным полям) разместят 200 ветровых генераторов, способных обеспечить электроэнергией три миллиона домохозяйств.

Строительные работы должны начаться к 2026 году.

Отмечается, что в будущем площадь острова, который будет принадлежать наполовину государству, наполовину - частному сектору, может вырасти втрое.

Предполагается, что остров будет обеспечивать электричеством и соседние страны.

Кроме того, у берегов острова Борнхольм в Балтийском море Дания планирует построить еще один такой остров, меньшего размера. Уже подписаны соглашения, по которым энергия из него пойдет в Германию, Бельгию и Нидерланды.

Согласно принятому в Дании Акту о климате, страна планирует в ближайшие 10 лет сократить выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году - полностью выйти на нулевой уровень.

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