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CNN: "Таинственный флот" из 600 танкеров помогает России поставлять нефть

CNN: "Таинственный флот" из 600 танкеров помогает России поставлять нефть После ужесточения санкций Запада в отношении России появился флот "таинственных танкеров", который перевозит российскую нефть. Эксперты насчитали примерно 600 таких судов, это 10% от всех крупных танкеров в мире.
Энергетика
2 марта 2023 г. 10:45
CNN: Таинственный флот из 600 танкеров помогает России поставлять нефть

После ужесточения санкций Запада в отношении России появился флот "таинственных танкеров", который перевозит российскую нефть. Эксперты насчитали примерно 600 таких судов, это 10% от всех крупных танкеров в мире.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Телеканал сообщает, что относительно владельцев этих кораблей до сих пор неизвестно. Появились новые малоизвестные игроки, в некоторых случаях замешаны подставные компании в Дубае или Гонконге. Одни танкеры были приобретены в Европе, остальные - это старые судна, которые могли бы оказаться на свалке. Роль "серого" флота сильно возросла после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию.

Доставка сырья более дальним странам связана с дополнительными сложностями и юридическими рисками, особенно после того, как страны G7 установили ценовой потолок на российскую нефть.

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