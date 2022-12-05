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Эмбарго ЕС на поставки российской нефти вступило в силу

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти вступило в силу Европа официально перестает импортировать поставляемую морем российскую нефть и попытается ввести для остальных покупателей ценовой потолок на нее в $60 за баррель.
Энергетика
5 декабря 2022 г. 03:23
Эмбарго ЕС на поставки российской нефти вступило в силу

Европа официально перестает импортировать поставляемую морем российскую нефть и попытается ввести для остальных покупателей ценовой потолок на нее в $60 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в понедельник начинает действовать эмбарго ЕС на поставки танкерами нефти из РФ, параллельно вступает в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше $60 и минимум на 5% ниже рыночной.

Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, а эксперты на этом фоне не исключают роста цен на нефть выше $100.

Евросоюз еще в июне принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля, а в сентябре министры финансов G7 заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия - до конца 2023 года закупать газойль.

При этом несколько стран Европы продолжат получать российскую трубопроводную нефть. Исключения предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации не имеют альтернатив российским ресурсам.

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