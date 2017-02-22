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    Citibank прогнозирует подорожание нефти до 70 долларов за баррель

    В ближайшие месяцы нефть не выйдет из пределов коридора 53-58 долларов за баррель

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Стоимость нефти может вырасти к концу 2017 года до 70 долларов за баррель в результате достижения равновесия между спросом и предложением. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, с таким прогнозом выступили аналитики Citibank. При этом в ближайшие месяцы нефть не выйдет из пределов коридора 53-58 долларов за баррель.

    В краткосрочной перспективе аналитики ожидают среднюю стоимость нефти в 55 долларов за баррель в первом квартале и 56 долларов за баррель во втором квартале. Предыдущие прогнозы составляли 50 и 54 доллара за баррель соответственно.

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