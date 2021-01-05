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Цены на нефть растут в ожидании итогов встречи ОПЕК+

Цены на нефть растут в ожидании итогов встречи ОПЕК+ Аналитики ожидают, что средняя стоимость смеси марки Brent в 2021 году будет составлять около 53 долларов США за баррель
Энергетика
5 января 2021 г. 15:20
Цены на нефть растут в ожидании итогов встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту, участники торгов ожидают решений ОПЕК+ по добыче сырья в феврале, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 15.05 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% — до 51,69 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,26%, до 48,22 доллара США за баррель.

Цены на нефть во вторник днем перешли к росту, утром котировки сырья не показывали единой динамики. Внимание инвесторов сосредоточено на решениях ОПЕК+.

Вечером в понедельник прошло заседание всех стран ОПЕК+ по вопросу об уровне добычи нефти альянса в феврале. Однако консенсус по уровню добычи в феврале не был достигнут, встреча продолжится во вторник.

Поддержку ценам на нефть оказывает и продолжающийся оптимизм по восстановлению спроса. Постепенное начало вакцинации от коронавируса в мире дает надежду на скорое снятие ограничений на передвижения, что будет способствовать росту спроса на сырье.

В то же время аналитики Fitch Solutions, чье мнение приводит агентство Reuters, отмечают, что в краткосрочной перспективе рост спроса замедляется в связи с наблюдаемым в мире ростом заболеваемости COVID-19. Аналитики также ожидают, что средняя стоимость смеси марки Brent в 2021 году будет составлять около 53 долларов США за баррель.

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Версия на азербайджанском языке OPEC+ görüşü neft bazarına təkan verdi

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