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    ​Цена нефти WTI впервые с ноября 2015 года превысила отметку в 48 долларов

    Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,9%

    Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в понедельник продолжают активно расти; нефть марки WTI впервые с 4 ноября 2015 года превысила отметку в 48 долларов за баррель.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 5.54 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,2% — до 49,20 доллара за баррель.

    Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,9% — до 48,15 доллара за баррель. 

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