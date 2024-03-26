Цена нефти Brent стабилизировалась у $86,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо повысились утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили активным ростом.

Цены на нефть эталонных марок слабо повысились утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили активным ростом.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 86,82 доллара за баррель, что на 7 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

В понедельник эти контракты увеличились в цене на 1,32 доллара (1,6%), до 86,75 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 6 центов и составили 82,01 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 1,32 доллара (1,6%), до 81,95 доллара за баррель.

Поддержку котировкам оказывают эскалация напряженности на Ближнем Востоке, конфликт России и Украины, а также сокращение добычи в РФ и снижение числа буровых установок в США, пишет MarketWatch.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 509 единиц. Число газовых установок тем временем опустилось на четыре, до 112.

Между тем в результате атак украинских дронов нефтеперерабатывающие мощности РФ сократились примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.