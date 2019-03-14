Caspian Drilling Company пробурит две скважины на месторождении "Карабах"

Caspian Drilling Company Ltd (CDC) и норвежская компания Equinor ("Equinor Azerbaijan Karabagh BV") подписали контракт на проведение буровых работ.

Как сообщает Reportсо ссылкой на Caspian Drilling, контракт подписали генеральный директор CDC Фарид Ахундов и региональный менеджер Equinor Фавад Гураиши.

Согласно условиям договора, CDC пробурит две скважины на месторождении "Карабах", где Equinor, являясь оператором проекта, планирует работы по разработке месторождения совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Equinor и SOCAR имеют равные доли в проекте разработки месторождения.

Бурение первой скважины начнется после реактивации полупогружной буровой установки "Деде Горгуд".

Реактивация установки будет осуществляться специалистами CDC на морской базе компании. Завершение реактивации и начало бурения ориентировочно придутся на третий квартал 2019 года.