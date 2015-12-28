СМИ: Бразильская Sete Brasil собирается подать иск в отношении Petrobras

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Бразильская Sete Brasil собирается судиться с Petrobras и подать на банкротство. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в сентябре Petrobras должна была завершить с Sete Brasil проект по строительству буровых судов общей стоимостью 20 млрд. долларов США. Однако крупнейшая бразильская нефтегазовая компания приняла решение сократить количество буровых судов с 22 до 15 и реструктуризировать выплаты Sete Brasil за строительство на сумму 4 млрд. долларов.

Реструктуризация не была завершена, в связи с чем, по данным источников в компании, Sete Brasil планирует судиться с Petrobras и подать на банкротство. Высшее руководство Petrobras в свою очередь считает, что лучше отказаться от проекта.

Однако в случае нереализации проекта и сокращения планов относительно добычи нефти из подсолевых горизонтов, Petrobras может понести штрафы в размере от 20 до 30 млрд. реалов (порядка 5-7,5 млрд. долларов США).