​BP: В рамках проекта "Шахдениз-2" многие цели достигнуты досрочно

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года в рамках проекта "Шахдениз-2" многие цели достигнуты досрочно.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan.

"Сейчас завершены 50% работ по проекту, включая работы по инжинирингу, снабжению и строительству и первый газ будет получен по плану в 2018 году. На всех строительно-монтажных и производственных площадях на суше и на море, в том числе, Сангачальском терминале, на площади ATA (AMEK/Tekfen/Azfen) вблизи Баку, Бакинском заводе глубоководных оснований, и вдоль маршрута трубопровода проводятся широкомасштабные работы", - говорится в отчете.

Отмечено, что в III квартале еще одним крупным достижением стала доставка из Сингапура двух крупных секций корпуса судна для подводного строительства "Ханкенди", строящегося на Бакинском судостроительном заводе. Общий вес секций составляет 10 800 тонн, длина - 140 м, ширина - 16 м, высота - 17 м. После завершения строительства это судно будет осуществлять строительство подводных установок на площади "Шахдениз-2".

Согласно отчету, в Азербайджане к проекту привлечено свыше 18 тыс. человек, из них 85% - граждане Азербайджана.