​BP начнет бурение на Шафаг-Асиман в декабре

Бурение разведочной скважины на перспективной структуре "Шафаг-Асиман" начнется в декабре этого года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент BP-Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли.

По его словам, полупогружная буровая установка "Гейдар Алиев" начнет буровые работы после некоторых наладочных работ.

Напомним, что контракт по морскому блоку месторождений "Шафаг-Асиман" был подписан между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Долевое участие в контракте распределено на паритетной основе. Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку.