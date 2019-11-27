BP-Azerbaijan: К концу года добыча на АЧГ достигнет 500 млн тонн нефти

К концу этого года добыча нефти на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составит 500 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент BP-Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли: "Одним из наиболее значимых событий этого года является достижение добычи на АЧГ 500 млн тонн к концу года. Конечно, это зависит от темпов производства. Это может произойти в конце этого года или начале следующего. Это такое же значимое событие, как 25-летие АЧГ".

Он отметил, что рабочий план и бюджет по блоку месторождений на следующий год были утверждены руководящим комитетом (АМОК), созданного в рамках Соглашения о разделе продукции.

По словам Б. Асланбейли, в этом году план по добыче на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" полностью выполнен: "План на следующий год уже согласован с SOCAR. Идет работа над показателями добычи на следующий год".