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Более трети работников НПЗ TotalEnergies бастует против пенсионной реформы

Более трети работников НПЗ TotalEnergies бастует против пенсионной реформы 37% сотрудников нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ компании TotalEnergies объявили забастовку против пенсионной реформы, которую правительство решило принять без голосования в Национальном собрании (нижняя палата парламента).
Энергетика
18 марта 2023 г. 15:26
Более трети работников НПЗ TotalEnergies бастует против пенсионной реформы

37% сотрудников нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ компании TotalEnergies объявили забастовку против пенсионной реформы, которую правительство решило принять без голосования в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

Как уточнило агентство со ссылкой на представителя компании, "по состоянию на утро субботы в забастовке участвуют 37% работников НПЗ и нефтехранилищ".

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Нацсобрании, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе без голосования в нижней палате парламента. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность. В этом случае текст считается принятым, только если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.

17 марта французская фракция "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен и группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT) в Нацсобрании выдвинули резолюции с вотумами недоверия правительству. Голосование по этим двум резолюциям, как ожидается, пройдет в ближайшие дни. Для принятия вотума нужно, чтобы за него проголосовали 287 депутатов нижней палаты парламента. В данный момент Нацсобрание насчитывает 573 депутата, еще 4 места вакантны.

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