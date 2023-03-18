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Завтра во Франции ожидаются акции протеста

Завтра во Франции ожидаются акции протеста В субботу, 18 марта, во многих городах Франции ожидаются акции протеста недовольных проектом пенсионной реформы, которую правительство решило одобрить в обход парламента.
Другие страны
18 марта 2023 г. 14:12
Завтра во Франции ожидаются акции протеста

В субботу, 18 марта, во многих городах Франции ожидаются акции протеста недовольных проектом пенсионной реформы, которую правительство решило одобрить в обход парламента.

Как передает Report, об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу в ряде городов тоже прошли мелкие акции протеста, на площади Согласия в Париже снова было неспокойно. В Лионе протестующие ворвались в мэрию 4-го округа города и подожгли вход. Пожар быстро потушили, по меньшей мере 36 человек задержали.

Главное управление авиации выдало рекомендацию отменить на понедельник 30% рейсов в в аэропорту "Орли" и 20% в Марселе из-за ожидаемых акций протеста. Пассажирам советуют отложить запланированные путешествия из-за значительной непредсказуемости ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Fransada pensiya islahatına qarşı genişmiqyaslı aksiyalar davam edəcək

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