Бакинский нефтеперерабатывающий завод и компания Tecnicas Reunidas подписали контракт

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Баку. 19 декабря. REPOPT.AZ/ Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и компания Tecnicas Reunidas (Испания) в рамках проекта реконструкции и модернизации завода сегодня подписали контракт EPCm (проектирование, закупка, строительство) по реконструкции установок.

Как сообщает Report, на официальной церемонии подписания присутствовали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, вице-президент по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов, вице-президент по переработке Давуд Мамедов, вице-президент по экономическим вопросам Сулейман Гасымов, руководящие лица головного офиса компании, директор НПЗ имени Гейдара Алиева Эльман Исмаилов, заместитель председателя правления, генеральный исполнительный директор компании TR Хуан Лладо Арбуруа, гендиректор по корпоративному развитию Энрике Альсина Массана, директор департамента предложений Карлос Молинеро Монж и другие ответственные лица.

Контракт подписали директор НПЗ Э.Исмаилов и гендиректор по корпоративному развитию TR Энрике Альсина Массана.

Подрядчик по управлению проектом – компания SOCAR-KBR провела процедуру отбора в целях назначения подрядчиков для реализации этапа проектирования, закупки и строительство (EPCEPCm), следующей после этапа первичного детального проектирования проекта (FEED). Победителем среди 10 международных компаний стала TR.

Контракт с компанией TR предусматривает реконструкцию имеющихся установок и общего хозяйства завода.

Выступая на мероприятии, президент SOCAR Р.Абдуллаев поздравил компанию TR с избранием. Он отметил, что сегодня SOCAR реализует ряд крупных инвестиционных проектов не только в добывающей, но и перерабатывающей отрасли, вносит вклад в диверсификацию своего бизнес-портфеля и экономики страны: "Проект реконструкции и модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR занимает особое место в этом контексте. Я считаю, что сотрудничество с Tecnicas Reunidas положительно скажется на успешной реализации этого проекта".

В свою очередь, генеральный исполнительный директор компании TR Хуан Лладо Арбуруа выразил уверенность, что работы по реконструкции на НПЗ будут проводиться на высоком уровне, с соблюдением правил безопасности.

Tecnicas Reunidas - международная компания-подрядчик. Основанная в 1960 году компания Lummus Espanola в 1972 году слилась с Técnicas Reunidas и была переименована в Técnicas Reunidas, S.A.

TR считается одной из ведущих компаний по инжинирингу и строительству в нефтегазовом секторе.