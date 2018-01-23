"Азеригаз" выдал 4 575 технических условий для газификации нежилых объектов в прошлом году

© Report

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на основе обращений физических и юридических лиц выдало 4 575 технических условий на подключение нежилых участков (объектов) к сетям газоснабжения в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью сайту партии “Ени Азербайджан” (ПЕА) генеральный директор ПО "Азеригаз" Акбар Гаджиев.

По его словам, по заказу ПО были подготовлены 110 технических условий, технических и проектных задач для проектирования объектов газоснабжения, населенных пунктов, газопроводов, а также зданий, построек и сооружений иного назначения.

"Проектно-конструкторское бюро "Азеригаз" разработало проектно-сметную документацию в количестве 5 391 единиц, из них 264 для газификации сел и поселков, 549 - ремонта объектов, 4 575 - промышленных и коммунальных, бытовых объектов и нежилых помещений, 3 - строительства административных зданий, складских помещений и пр.", - сказал гендиректор ПО.

Он также отметил, что за указанный период согласована проектно-сметная документация нежилых объектов, подготовленная на основе обращения 184 физических и юридических лиц: "Кроме того, в прошлом году было согласовано 495 единиц проектно-сметной документации, подготовленной по заказу ПО".