Азербайджан увеличил доходы от экспорта газа на 62%

В январе-августе текущего года Азербайджан, по данным таможенных деклараций, экспортировал 7 415 337,64 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 1 421 244,97 млн долларов.

За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении увеличился на 60%, стоимость – на 61,9%.

Экспорт природного газа составил 10,51% от общих объемов экспорта за 8 месяцев этого года.