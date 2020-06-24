​Азербайджан обеспечит свыше 90% импорта природного газа Грузии

На Азербайджан придется 2 млрд 338 млн кубометров или 91,2% природного газа, импортируемого Грузией в этом году.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приведены в обновленном прогнозе Министерства экономики и устойчивого развития по импорту природного газа на 2020 год.

Ранее Грузия планировала закупить у Азербайджана 2 млрд 347, 588 млн кубометров природного газа.

SOCAR поставит 1 млрд 453 млн кубометров, доля "Шахдениз" составит 884,298 млн кубометров.

В документе отмечается, что в этом году соседняя страна закупит 2 млрд 562 млн кубометров природного газа.

Объем импорта российского газа составит 200 млн кубометров (7,8% от общего объема поставок газа).