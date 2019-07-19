​Азербайджан на 30% увеличил экспорт нефти и нефтепродуктов в Грузию

В январе-июне этого года Грузия импортировала из Азербайджана 97 245,7 тонн нефти и нефтепродуктов стоимостью 53 млн 707,7 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

Объем нефти и нефтепродуктов, экспортируемых Азербайджаном в соседнюю страну, за год увеличился на 21 954,3 тонн или 29,1%.

В прошлом полугодии Грузия закупила у Азербайджана 75 291,4 нефти и нефтепродуктов стоимостью 45 млн 484,3 тыс. долларов.