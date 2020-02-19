Азербайджан может провести аукционы по возобновляемой энергетике в этом году

Возможности проведения аукционов в области возобновляемых и альтернативных источников энергетики в Азербайджане достаточно высоки в этом году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

"Закон о возобновляемых источниках энергии уже находится на стадии визирования. В то же время идет подготовка к аукциону. Возможности проведения аукционов в 2020 году очень высоки", - сказал он.

Отметим, что 9 января Министерство энергетики подписало контракты на реализацию пилотных проектов в области возобновляемых источников энергии с компаниями ACWA Power и Masdar. В рамках проекта будут построены солнечная электростанция мощностью 200 МВт (Masdar) и ветровая электростанция мощностью 240 МВт (ACWA Power). Станции будут производить ежегодно 1,4 млрд кВт.ч электроэнергии.

По словам Солтанова, 5 потенциальных компаний заинтересованы в участии и инвестировании в проекты по возобновляемой энергетике в Азербайджане.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане оценивается в 26 940 МВт, из них 3 000 МВт приходится на ветровую, а 23 040 МВт – солнечную энергии, потенциал биоэнергетики составляет 380 МВт, горных рек - 520 МВт.