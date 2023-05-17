О нас

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,31 доллара или 0,4%, до 77,87 доллара.
Энергетика
17 мая 2023 г. 09:50
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,31 доллара или 0,4%, до 77,87 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 74,91 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Другие новости из категории

В Агджебеди ожидаются перебои в подаче газа
В Агджебеди ожидаются перебои в подаче газа
17 мая 2023 г. 09:24
Цены на нефть изменились разнонаправленно
Цены на нефть изменились разнонаправленно
17 мая 2023 г. 09:18
Французская Technip заключила соглашение на производство СПГ в Катаре
Французская Technip заключила соглашение на производство СПГ в Катаре
16 мая 2023 г. 19:40
На СЭС Гарадаг установлена первая солнечная панель
ФотоНа СЭС "Гарадаг" установлена первая солнечная панель
16 мая 2023 г. 16:27
Saudi Aramco рассматривает новое размещение акций на бирже
Saudi Aramco рассматривает новое размещение акций на бирже
16 мая 2023 г. 16:09
Страны ОПЕК+ сократили нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в апреле
Страны ОПЕК+ сократили нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в апреле
16 мая 2023 г. 12:55
МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году
МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году
16 мая 2023 г. 12:44
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году
16 мая 2023 г. 12:42
Боррель призвал к санкциям для ограничения закупок Индией российской нефти
Боррель призвал к санкциям для ограничения закупок Индией российской нефти
16 мая 2023 г. 09:57
Цены на золото незначительно снизились
Цены на золото незначительно снизились
16 мая 2023 г. 09:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi