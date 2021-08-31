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Азербайджан в июле утроил доходы от экспорта метанола

Азербайджан в июле утроил доходы от экспорта метанола В июле этого года Азербайджан экспортировал метанол на сумму 11,3 млн долларов США
Энергетика
31 августа 2021 г. 16:55
Азербайджан в июле утроил доходы от экспорта метанола

В июле этого года Азербайджан экспортировал метанол на сумму 11,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это в 2,9 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе. Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

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Версия на английском языке Azerbaijan triples revenues from methanol exports in July 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan metanol ixracından gəlirini iyulda 3 dəfə artırıb

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