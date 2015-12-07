Азербайджан увеличил транспортировку нефти по трубопроводу БТД

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ За ноябрь текущего года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 263 445 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 31,62% больше ноября прошлого года.

За январь-октябрь 2015 года по данному трубопроводу транспортировано 26 373 898 тонн нефти, что на 1,26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 ноября 2015 года в БТД закачано 290 213 744 тонн нефти, что на 11,11% больше аналогичного периода прошлого года.

Наряду с этим, в ноябре 2015 года по трубопроводу БТД транспортировано 422 299 тонн туркменской нефти.