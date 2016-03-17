​Азербайджан увеличил экспорт газа на 6%

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2016 года Азербайджан экспортировал, согласно показателям счетчиков, 1,699 млрд. кубометров природного газа. Как сообщает Report, это на 5,5% больше показателя за аналогичный период 2015 года.

За отчетный период объем экспорта природного газа, по данным таможенных деклараций, составил 301,023 млн. кубометров, что равно 44,777 млн. долларов США. Эта сумма на 33% превышает соответствующий показатель 2015 года.