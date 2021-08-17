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Азербайджан увеличил производство товарного газа более чем на 9%

Азербайджан увеличил производство товарного газа более чем на 9% За 7 месяцев в Азербайджане было добыто 20 млн 96,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.
Энергетика
17 августа 2021 г. 18:45
Азербайджан увеличил производство товарного газа более чем на 9%

За 7 месяцев в Азербайджане было добыто 20 млн 96,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 20 млн 58,6 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

За отчетный период добыча нефти сократилась на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ( спад производства товарной нефти составил 2,3%).

В январе-июле этого года в стране было добыто 24 млрд 85,4 млн кубометров природного газа. На товарный газ пришлось 17 млрд 756,9 млн кубометров от объема производства. В январе-июле добыча природного газа в годовом выражении выросла на 7,8%, а товарного газа - на 11,1%.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases commercial gas production over 11%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əmtəəlik qaz hasilatını 11 %-dən çox artırıb

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