Азербайджан увеличил производство товарного газа более чем на 9%

За 7 месяцев в Азербайджане было добыто 20 млн 96,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

За 7 месяцев в Азербайджане было добыто 20 млн 96,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 20 млн 58,6 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

За отчетный период добыча нефти сократилась на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ( спад производства товарной нефти составил 2,3%).

В январе-июле этого года в стране было добыто 24 млрд 85,4 млн кубометров природного газа. На товарный газ пришлось 17 млрд 756,9 млн кубометров от объема производства. В январе-июле добыча природного газа в годовом выражении выросла на 7,8%, а товарного газа - на 11,1%.