О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил добычу товарного газа почти на 9%

Азербайджан увеличил добычу товарного газа почти на 9% За первое полугодие этого года в Азербайджане было добыто 17 млн 176,8 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.
Энергетика
15 июля 2021 г. 11:44
Азербайджан увеличил добычу товарного газа почти на 9%

За первое полугодие этого года в Азербайджане было добыто 17 млн 176,8 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 17 млн 144,8 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

В отчетном периоде добыча нефти была на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (товарной - на 3,7%).

В январе-июне этого года в стране было добыто 20 млрд 355,3 млн кубометров природного газа. На товарный газ пришлось 14 млрд 996,7 млн кубометров этих объемов. В январе-июне добыча природного газа в годовом выражении выросла на 5,1%, а товарного газа - на 8,8%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əmtəəlik qaz hasilatını 9 %-dək artırıb

Самое читаемое

В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
В Германии почтили память убитого азербайджанца
ФотоВ Германии почтили память убитого азербайджанца
9 июля 2021 г. 10:00
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА: Азербайджан выбирает выгодные для себя кредиты
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА: Азербайджан выбирает выгодные для себя кредиты
8 июля 2021 г. 17:13
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi