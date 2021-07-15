Азербайджан увеличил добычу товарного газа почти на 9%

За первое полугодие этого года в Азербайджане было добыто 17 млн 176,8 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

За первое полугодие этого года в Азербайджане было добыто 17 млн 176,8 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 17 млн 144,8 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

В отчетном периоде добыча нефти была на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (товарной - на 3,7%).

В январе-июне этого года в стране было добыто 20 млрд 355,3 млн кубометров природного газа. На товарный газ пришлось 14 млрд 996,7 млн кубометров этих объемов. В январе-июне добыча природного газа в годовом выражении выросла на 5,1%, а товарного газа - на 8,8%.