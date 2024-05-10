Определились все участники финала "Евровидения-2024"

Второй полуфинал "Евровидения" состоялся в четверг вечером в городе Мальмё на юге Швеции, по итогам которого стали известны все участники финального раунда.

Второй полуфинал "Евровидения" состоялся в четверг вечером в городе Мальмё на юге Швеции, по итогам которого стали известны все участники финального раунда.

Как передает Report , выступления артистов в комплексе "Мальмё арена" транслировались в прямом эфире телеканала SVT.

В общей сложности на сцену в четверг поднимались 16 участников конкурса, из которых право состязаться дальше получили представители десяти стран: Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Израиля, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии, Армении.

По итогам первого полуфинала, прошедшего во вторник, в решающий раунд удалось пройти представителям Сербии, Португалии, Словении, Украины, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии, Люксембурга. Всего в финале 11 мая будут участвовать 26 государств: музыканты 20 стран, преодолевшие полуфинальный барьер, плюс Швеция как страна - хозяйка конкурса и представители "Большой пятерки" (основатели и главные спонсоры конкурса и Европейского вещательного союза) - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.