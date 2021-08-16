Азербайджан сократил экспорт нефти больше, чем на 12%

За январь-июль текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 17 млн 106 тыс. 825,51 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

За январь-июль текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 17 млн 106 тыс. 825,51 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В стоимостном выражении это составило 7 млрд 585 млн 824,11 долларов США.

Объем экспортируемой сырой нефти за январь-июль текущего года сократился на 12,5%, стоимость выросла на 18,6%.

За 7 месяцев этого года доля сырой нефти в общем экспорте Азербайджана составила 66,58%.