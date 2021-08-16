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Азербайджан сократил экспорт нефти больше, чем на 12%

Азербайджан сократил экспорт нефти больше, чем на 12% За январь-июль текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 17 млн 106 тыс. 825,51 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Энергетика
16 августа 2021 г. 14:17
Азербайджан сократил экспорт нефти больше, чем на 12%

За январь-июль текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 17 млн 106 тыс. 825,51 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В стоимостном выражении это составило 7 млрд 585 млн 824,11 долларов США.

Объем экспортируемой сырой нефти за январь-июль текущего года сократился на 12,5%, стоимость выросла на 18,6%.

За 7 месяцев этого года доля сырой нефти в общем экспорте Азербайджана составила 66,58%.

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Версия на английском языке Azerbaijan reduces crude oil exports over 12%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xam neft ixracını 12 %-dən çox azaldıb

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