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Азербайджан сократил экспорт нефти почти на 12%

Азербайджан сократил экспорт нефти почти на 12% За январь-июнь текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 13,546 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Энергетика
17 июля 2021 г. 11:02
Азербайджан сократил экспорт нефти почти на 12%

За январь-июнь текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 13,546 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за прошедшие 6 месяцев экспорт сырой нефти из Азербайджана составил 5,744 миллиарда долларов США.

Объем экспортируемой сырой нефти за январь-май текущего года сократился на 11,7%, стоимость выросла на 7,6%.

За 6 месяцев этого года доля сырой нефти в общем экспорте Азербайджана составила 65,2%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neft ixracını 12 %-ə yaxın azaldıb

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