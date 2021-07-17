Азербайджан сократил экспорт нефти почти на 12%

За январь-июнь текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 13,546 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

За январь-июнь текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 13,546 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за прошедшие 6 месяцев экспорт сырой нефти из Азербайджана составил 5,744 миллиарда долларов США.

Объем экспортируемой сырой нефти за январь-май текущего года сократился на 11,7%, стоимость выросла на 7,6%.

За 6 месяцев этого года доля сырой нефти в общем экспорте Азербайджана составила 65,2%.