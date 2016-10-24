Азербайджан сократил экспорт электроэнергии на 8%

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года в Азербайджане общая стоимость реализованной на экспорт электроэнергии составила 12 932,42 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1 150,09 тыс. долларов или на 8,17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 9 месяцев этого года в зарубежные страны экспортирована электроэнергия в объеме 292,729 тыс. кВт/час, что на 58,392 тыс. кВт/час или 24,92% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Согласно отчету, доля электроэнергии в общем объеме экспорта в этом году составила 0,78%.